Bıçaklı kavgada sırtından yaralandı

Iğdır’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi sırtından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç., Cumhuriyet Caddesi üzerinde kız arkadaşı ile yürürken karşıdan gelen gruptaki kişilerin kız arkadaşına laf attığını iddia ederek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Serkan Ç. sırtından bıçaklandı. O esnada bölgede bulunan bir polis Serkan Ç.’nin yardımına koşarak, sağlık ve diğer ekip arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ambulans içinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Serkan Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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