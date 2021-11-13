Iğdır'da "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

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İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst seviyeye taşınması amacıyla "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası çerçevesinde Iğdır’da emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Iğdır Merkez Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlikte sürücüler denetlendi. Yapılan uygulamada Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, durdurulan araç sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgi verdi.

Programa, Iğdır Valisi/Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve trafik polisleri katıldı.

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