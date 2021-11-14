Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında anma programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti. Ermeni çetelerin bölge halkına yönelik yaptıkları katliamlar GazeteciYazar Ali Eşref Uzundere tarafından ele alındı. Hakmehmet Köyü Şehitlik Anıtında başlayan anma programı, Oba Köyüne yapılan yürüyüşün ve düzenlenen programın ardından son buldu.
Programa, Vali Yardımcısı Fatih Özcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nadir Demirhan, Ticaret İl Müdürü Ender Önal, Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.