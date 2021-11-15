Iğdır’da "Bir Millet İki Devlet Kardeşlik Destanı Gösterisi" düzenlendi

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla ‘Bir Millet İki Devlet Kardeşlik Destanı Gösterisi’ düzenlendi.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Valiliği ev sahipliğinde "Bir Millet İki Devlet Kardeşlik Destanı" tiyatral dans gösterimi yapıldı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda, düzenlenen etkinlikte gösteriyi izlemeye yüzlerce kişi geldi. Programda, Iğdır'ın 14 Kasım 1920'de kurtarılması için mücadele eden kahramanların torunlarına plaket verildi. Plaket verilmesi sonrasında söz alan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, bu topraklarda kanıyla mücadele edenlerle birlikte olmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Vali Sarıibrahim, “101 yıl evvel Iğdır'ın kurtuluşundaki birliği, beraberliği burada bu gece hep birlikte bu salonda görüyorum. Allah'tan niyazım, bu ülkeye, bu toprağa, bu millete sonsuz çalışmak, hizmet etmektir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da Azerbaycan'ın elde ettiği Karabağ Zaferinin Azerbaycan ve Türk ordunsun ortak başarısı olduğuna değinerek, “101 yıl önce burada gördüklerinizin dedeleri bu toprakları bize emanet etti. Sizler çok önemli bir coğrafyadasınız. Azerbaycan 30 yıl sabretti ve topraklarını kurtardı. Azerbaycan Milli Ordusu Türkiye Ordusu ile birlikte el ele, kol kola o zaferi getirdiler. Türk’ün kim olduğunu dünyaya bir kere daha gösterdiler. Yaşasın Iğdır'ımız, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın TürkiyeAzerbaycan kardeşliği” dedi.

Konuşmalar sonrasında "Bir Millet İki Devlet Kardeşlik Destanı Gösterisi" başladı. Gösteri, izleyenler tarafından çok beğenilirken, salonda alkış sesleri uzun süre dinmedi. Gösteri sonrası dışarıda Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek gösterisi düzenlendi.

Etkinliğe, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Iğdır Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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