‘SERKA ile Benim Dünyam Çocuk Akademisi’ açıldı

Iğdır’da ‘SERKA ile Benim Dünyam Çocuk Akademisi’ törenle açıldı.

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünün SERKA’ya sunduğu ‘SERKA ile Benim Dünyam Çocuk Akademisi’ projesi kabul edildi. Proje kapsamında Iğdır Merkez Camii zemin katında açılan akademiye Iğdır’daki okullar öğrencileri getirerek burada bulunan farklı sınıflarda uygulamalı eğitim verebilecek. Açılış programında bir konuşma yapan Iğdır Vali Yardımcısı Fatih Özcan, “Geleceğimizin gençlikte olduğunu, çocukların geleceğimiz olduğunu söyleyerek çocuklarımızın önemli olduğunu belirtiyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin, çocuklarımızın öz güveni yüksek yeniliklere açık kendi kararlarını verenlere ihtiyacımız var” dedi.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, çocuklar için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, “Atölyelerde çocuklarımızın ilgi ve yetenekli yönünde bilimsel, duyusal, sosyal yeteneklerin gelişmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bütün kademelerde eğitim gören çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğreneceği, öğrendiklerini deneyimleyeceği, eğlenerek öğrenecekleri bir ortam geliştirdik” ifadelerinde bulundu.

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