Mehmetçik, özel sporcularla bir araya geldi

Iğdır’da bulunan özel sporcular, Mehmetçik ile bir araya gelerek güzel vakit geçirdi.

Iğdır Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Iğdır İl Gençlik Merkezi Müdürlüğünden 22 özel durumlu genç sporcu, davet üzerine İl Jandarma Komutanlığına giderek burada askerlerle buluştu. Buluşmada jandarmanın tanıtım videosu izletildikten sonra özel sporculara, yemek ve pasta ikram edildi. Daha sonra dedektör köpeklerin gösterisini izleyen özel sporculara, komandoların silah ve teçhizatı ile bölükteki askeri araçlar tanıtıldı. Özel sporculara ziyaretleri anısına jandarma beresi ve çeşitli hediyeler verildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada sosyal sorumluluk çerçevesinde bu tür farkındalık faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

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