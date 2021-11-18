Jandarma tarafından bulunan tilki, doğal ortamına bırakıldı

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Iğdır merkezde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulunan tilki, doğal ortamına bırakıldı.

Iğdır’da bir tilki, yiyecek aramak için kent merkezine indi. Hayvanı Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personelleri buldu. Tilki, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, besleyip bakımını yaptıkları hayvanı doğal ortamına bıraktı.

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