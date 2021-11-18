Jandarma tarafından bulunan tilki, doğal ortamına bırakıldı

Iğdır merkezde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulunan tilki, doğal ortamına bırakıldı.
Iğdır’da bir tilki, yiyecek aramak için kent merkezine indi. Hayvanı Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personelleri buldu. Tilki, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, besleyip bakımını yaptıkları hayvanı doğal ortamına bıraktı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.