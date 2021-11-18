Çalıştığı hastanenin bahçesinde aracın altında kalan kadın öldü

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Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)-IĞDIR'da hastanede temizlik işçisi olarak görev yapan 5 çocuk annesi Aysel Akdeniz (57) geri manevra yapan kargo aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastanede 14 yıldan beri temizlik işçisi olarak çalışan Aysel Akdeniz, bahçede çalışırken geri manevre yapan plakası ve öğrenilemeyen kargo aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akdeniz'in yarından itibaren izin kullanmak için hastane yönetimine müracaat ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-11-18 17:43:08



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