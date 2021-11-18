Kargo aracının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Iğdır’da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır Diş Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan 5 çocuk annesi Aysel Akdeniz (56), bir kargo şirketine ait aracın geri geri gelmesi sonucu araç altında kadı. Akdeniz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aysel Akdeniz’in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kargo aracını kullanan sürücü ise gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.