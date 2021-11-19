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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu’nun Çukurova’sı dondu

İHA

Doğu’nun Çukurova’sı dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava Doğu’nun Çukurova’sı Iğdır’ı da vurdu.
Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı "Doğu'nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da etkili olan soğuk havadan dolayı araç camları ve su birikintileri buz tuttu. Gece saatlerinde termometreler eksi 1’i gösterdi. Vatandaşlar ısınmak için zamlara rağmen doğalgazları açtı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarındaki buz ile karşılaştı. Araçların buz tutan camlarını vatandaşlar temizleyerek yollarına devam ettiler. Bazı vatandaşlar ise temkinli davranarak aracının ön camını battaniye ile sardı. Soğuk havalardan en çok etkilenen kuşlar ise parklarda yiyecek aradı.
Sabah işe gitmek için evden çıktığında aracının camının buz tuttuğunu belirten Adnan Tekin, “Yaklaşık bir haftadır Iğdır’da hava soğuk oldu. Gece eksi 1’i bulduk. Soğuk havalar başladı, Allah yardımcımız olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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