Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, kurduğu fotoğraf platosunda hem köy çocuklarının hem de mahalle çocuklarının fotoğraflarını ücretsiz çekerek onlara hediye ediyor.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunu olan ve profesyonel fotoğrafçılık yapan Mehmet Özcan, kurduğu fotoğraf platosunda çocukları da unutmadı. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Özcan, kurduğu fotoğraf platosunda da yanına gelen çocuklar ile oyunlar oynuyor, onların fotoğraflarını çekiyor. Mehmet Özcan, çocuklara olan bağlılığından dolayı bugüne kadar 80 bin çocuğa ulaştı 25 bin çocuk ile de bir araya geldi.

Köy çocuklarının mezuniyet fotoğrafı çektiremediğini de belirten Özcan, ulaştıkları köy çocuklarının mezuniyet fotoğraflarını çektiğini ve bunu da kendilerine ücretsiz ulaştırdığını söyledi. Bugüne kadar fotoğrafçılık alanında birçok ödülü olan Özcan, birde ‘Gizemli Öğretmen’ adında bir kitap yazdı. Özcan, bu kitabını da özelikle köy okulları başta olmak üzere birçok okula ücretsiz olarak ulaştırdı. Mehmet Özcan, platoya gelen çocukların sadece fotoğrafını çekmiyor; onlar ile oyunlar oynuyor kitap okuma etkinliği düzenliyor. Platoya gelen ve burada Mehmet Özcan ile tanışan çocuklar da artık platoda çıkmak istemiyorlar.

Çocuklara her duyguyu tattırmak istediğini belirten Özcan, onun için daha çok çaba sarf ettiğini belirterek, “Temmuz ayından beri kurulan bu fotoğraf platosu köy çocukların ücretsiz olarak hizmet veriyor. Burada köy okullarında okuyan çocuklara biz mezuniyet duygusu yaşatıyoruz. Onların fotoğrafını çekip onlara hediye ediyoruz. Mahallemizdeki çocuklar da buraya gelip kitap okuyorlar. Kurduğumuz bu Anadolu bölümünde çocuklara gaz lambasını, 80’li yılların televizyonunu tanıtıyoruz. Buraya gelinler geliyor, fotoğraf çekiyoruz daha sonra oyunlar oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Burada maksat çocuklar güzel zaman geçirsin, burayı tanısınlar. Bu durum da bizi mutlu ediyor” dedi.

Platoya gelen Suat Ersönmez ise, “Ben önceden kitap okumazdım. Ben Mehmet hocanın yanına geldim, çocuklarla kitap okudum. Bu sefer de kitabı çok sevdim her zaman kitap okuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.