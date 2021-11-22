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Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı

İHA

Zehra Ana Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı

Merkezi İstanbul’da olan Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Iğdır temsilciliği açıldı.
Iğdır’da dernek olarak hizmet veren Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni yerinin açılışını yaptı. Açılış programı saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Topçular Mahallesinde yeni yerinde hizmet veren derneğin açılışında konuşan, Zehra Ana Derneği Başkanı Meftune Atam, derneğimizin amacı tüm mazlumlara el uzatmaktır, dedi. Açılış programına Iğdır Valisi H. Engin Sarıibarim, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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