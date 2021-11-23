Iğdır'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi

Iğdır'da kütüphanesi olmayan okullar için 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile okullara kütüphane kurulumu yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, okullara kütüphane yapımını devam ettiriyor. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane temin edilmek için düzenlenen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile okullara kütüphane kurulumu yapılıyor. Bu bağlamda projesine başlanan birçok okulun kütüphane kurulumu tamamlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.