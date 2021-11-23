Iğdır'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi

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Iğdır'da kütüphanesi olmayan okullar için 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile okullara kütüphane kurulumu yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara kütüphane yapımını devam ettiriyor. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane temin edilmek için düzenlenen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile okullara kütüphane kurulumu yapılıyor. Bu bağlamda projesine başlanan birçok okulun kütüphane kurulumu tamamlandı.

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