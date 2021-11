Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Eğitimci, Gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal, “Soykırım” kitabını ve TürkiyeAzerbaycan masa bayrağını Iğdır Ülkü Ocakları başkanı Alpaslan Çelikten’i ziyaret ederek hediye etti.

Bir süre önce Başkanlığa atanan Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Alpaslan Çelikten’e hayırlı olsun ziyareti yaparak kitabıyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal, “Romanım gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan’dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan’dan Aras Nehri’ne oradan İran’a İran’dan Türkiye ve Iğdır’a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Babaannem İrevan’da evini, sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran’a kaçarken Ermeniler tarafından Aras Nehri’nde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının her alanda anlatan kitaplar yazıyorlar. Bu roman Ermeni yalanlarını çürütecek boyutta. Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmek için romanı okumalıdır. Kısacası okuyucu, “Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanında Vatan ve İrevan'a, hasret ölenlerin hikayesini Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan'da yaptıkları vahşeti Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek, üzülecek, Soykırım kitabında da Ermeni vahşeti yaşayanların dilinden anlatılıyor” dedi.

Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Alpaslan Çelikten ise, “Yıllardır sizi takip ediyorum. Tebrik ederim bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız güzel bir olay, kitabınızı okudum. Tarihi gerçekleri anlatmışsınız Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmaz. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Iğdır’da da bunu toplu mezarlarda görmek mümkün. Her Türk gençi tarihi iyi bilmeli düşmanını tanımalıdır. Ermenilerde tarih boyu Türk milletine ihanet etmiştir. Düşmanlık içerisinde olmuşlardır. Azerbaycan dada bunu yapmışlardır. Hocalı’yı unutmamız mümkün değildir. Başarılar dilerim. Her zaman derneğinizin yanındayız” şeklinde konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.