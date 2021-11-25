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Sarıgül: Seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir partiyiz

DHA

Sarıgül: Seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir partiyiz


Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir partiyiz ama mart ayının sonunda yapılacak her seçime Türkiye Değişim Partisi olarak hazırız" dedi.
TDP lideri Sarıgül, partisinin il binasının açılışını yapmak üzere Iğdır'a geldi. Sarıgül, açılışını yapacağı il binası önünde halk oyunları ekibi ile karşılandı. Açılış sonrası parti binasında açıklama yapan Sarıgül, "Iğdır iklimiyle doğasıyla insanıyla çok özel bir şehir. Bölgenin tarıma en elverişli kenti. 'Doğu'nun Çukurova'sı' diye anılır. Üç ülkeye sınır kapısı var. Bütün bu avantajlarına rağmen Iğdır'da işsizlik var, yoksulluk var. Çiftçi para kazanamıyor, esnaf siftah yapmadan iş yerini kapatıyor" diye konuştu.
'SAKIN SOKAK HAREKETLERİNE DESTEK VERMEYİN'
Basın mensuplarının seçimlerle ilgili sorularını da yanıtlayan Mustafa Sarıgül, parti olarak sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek, şunları söyledi: 
"TDP olarak sorumluluğumuzun farkındayız. İl başkanlarımız Ankara'daki milletvekillerini değiştirecekler. 'Türkiye yansın, batsın da bir an önce seçime gidelim' mantığında olan bir parti değiliz. Biz seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir partiyiz ama mart ayının sonunda yapılacak her seçime Türkiye Değişim Partisi olarak hazırız. Hukukun üstünlüğünü arzu eden siyasi bir partiyiz. O nedenle bütün gençlere çağrıda bulunuyorum. Türkiye Değişim Partisi'ndeki her arkadaşa çağrımdır. Sakın ha sakın sokak hareketlerine destek vermeyin. Sakın ha sakın hak arama mücadelesinde emniyet mensubu personeli ile karşı karşıya gelmeyin. O hak arama mücadelesini demokratik yollardan genel merkez olarak basın toplantısında anlatacağız. Provokasyonlara asla ve asla gelmeyin. Ülkemiz önemli sıkıntılardan geçiyor. Hepinizi sağduyuya davet ediyorum. Haklı olmak ayrı haklı kalmak ayrıdır. Ülkemizde büyük bir sıkıntı var, bunu sokak hareketleri ile çözemeyiz."
Esnafı da gezen Mustafa Sarıgül'e Iğdır kayısısından yapılmış kolonya hediye edildi.DHA-Politika Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-11-25 16:44:06

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