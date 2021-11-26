Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükselirken ilçe merkezinde sis ve yağmur etkili oldu. İlçeye bağlı köylerde kar etkisini sürdürüyor. Aniden yağan kar hayvancılıkla uğrasan çiftçileri olumsuz etkiledi.

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