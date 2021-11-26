Iğdır’da etkili olan kar yağışı ve sisten dolayı uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da dünden beri etkili olan sis ve kar yağışından dolayı bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

Iğdır genelinde etkili olan kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’ndaki İstanbul ile Ankara uçak seferi olumsuz hava koşullarından dolayı karşılıklı olarak iptal oldu.

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