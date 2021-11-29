Girişimci kadınlar büyük emekle ürettikleri ürünlerin satışını yapıyor

Iğdır’da 7 girişimci kadın kurdukları kooperatifte ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerinin şimdi de satışını yapıyor.

Iğdır’da 7 girişimci kadın bir araya gelerek S.S. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kadınlar Iğdır’da yetişen kaysı, dut, vişne, kiraz gibi meyvelerden reçel ve marmelat üretti. Kooperatif çatısı altında ayrıca domates salçası, Iğdır'a özgü patlıcan reçeli gibi ürünler de üretildi. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveyi işleyen kadınlar şimdi ise ürettikleri ürünlerin satışını yapıyor. Kadınlar internet üzerinden de satış yapıyor.

Ürünlerinin satışını daha rahat yapmak için Iğdır merkezde bir mağaza açmayı düşündüklerini belirten Ayyıldız Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Turan, "Yöremizde bulunan ürünleri değerlendirerek ekonomiye katkıda bulunmak istiyoruz. Biz 7 kadın bu kooperatifi kurduk. Bu yaz faaliyetimize başlayarak bütün yöresel ürünlerimizi ürettik. Iğdır’da yetişen bütün ürünler bizde mevcut. Reçel, salça gibi yazın ürettiğimiz ürünleri kışın da satışa sunduk. Merkezde bir mağaza açmayı düşünüyoruz. Orada bütün ürünlerimize ulaşabilecekler. Ayrıca internet üzerinde de satışımız vardır” dedi.

Turan, S.S. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak özellikle kadınların ürettiği meyve ve sebzeleri işleyip, paketleyerek tüketici ile buluşturmayı ve işsiz ev hanımlarına iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini de belirtti.

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