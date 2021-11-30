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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da tarihi dibek taşı, testi ve çömlek ele geçirildi

İHA

Iğdır’da tarihi dibek taşı, testi ve çömlek ele geçirildi

Iğdır’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi dibek taşı, testi ve çömlek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik başlatılan çalışmada tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi tespit edildi. Elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlığını satmaya çalıştığı tespit edilen kişi ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile şüphelinin Iğdır Merkez Erhacı köyünde bulunan evinde arama yapıldı. Yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde 1 adet taşınmaz kültür varlığı (dibek taşı), 1 adet testi ve 1 adet çömlek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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