Iğdır’da sis etkili oluyor

Iğdır’da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Iğdır'da gece başlayan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, bisiklet kullanan vatandaşlar hem soğuk hava hem de sis ile mücadele etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.