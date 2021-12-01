Iğdır-Doğubayazıt karayolunda fırtına sürücülere zor anlar yaşattı

IğdırDoğubayazıt karayolunda etkili olan fırtına sürücülere zor anlar yaşattı.

Bölgede sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına, öğle saatlerine doğru şiddetini artırdı. IğdırDoğubayazıt karayolunda fırtına sırasında motosiklet ile yol alan bir kişi zor anlar yaşadı. Yol üzerindeki elektrik direklerindeki sokak lambaları kırılırken, Doğubayazıt'tan Iğdır’a doğru ilerleyen toz bulutu korkuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün için Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 06.00 ile 21.00 saatleri arasında güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve fırtınanın kuvvetli, yer yer saatte hızı 5075 kilometre, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtınanın saatte hızının 7090 kilometreyi bulacağı belirtildi. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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