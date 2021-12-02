Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından gıda denetimleri devam ediyor.
Iğdır'da gıda denetim ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren pastane ve döner satış yerlerinden numune aldı. Alınan numuneler laboratuvarlara gönderilerek içerisinde zararlı madde ve hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol ediliyor. Ekipler, ara ara bu tür denetimlerin yapıldığını her gerekli görüldüğü zamanlarda bu işlemlerin tekrarlanacağı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.