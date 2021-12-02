Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından gıda denetimleri devam ediyor.

Iğdır'da gıda denetim ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren pastane ve döner satış yerlerinden numune aldı. Alınan numuneler laboratuvarlara gönderilerek içerisinde zararlı madde ve hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol ediliyor. Ekipler, ara ara bu tür denetimlerin yapıldığını her gerekli görüldüğü zamanlarda bu işlemlerin tekrarlanacağı belirtildi.

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