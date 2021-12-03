Iğdır'da engelli bireylerin düzenlediği gösteri renkli görüntülere sahne oldu

Iğdır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin oluşturduğu grubun düzenlediği gösteri renkli görüntülere sahne oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, mehter takımı, ve folklor ekibi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'nde konser verdi. Etkinlikte çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere Vali Sarıibrahim tarafından çeşitli hediyeler verildi. Konseri, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, çeşitli kurumların yetkilileri, öğretmenler ve özel öğrenciler ilgiyle izledi.

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