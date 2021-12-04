Tedavisi yapılan atmaca doğaya bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da jandarma tarafından yaralı olarak bulunan atmaca, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Iğdır Tuzluca İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, yaralı halde bir atmaca buldu. Atmacanın durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personellerine bildirdi. Atmaca’yı teslim alan personeller, yaptıkları ilk müdahalede atmacanın pençelerinde kalıplaşmış balçık olduğunu tespit etti. Personel tarafından pençeleri temizlenen atmaca, karnı doyurulduktan sonra doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.