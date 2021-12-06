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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başlık ve süt parasına tiyatro gösterisi ile tepki gösterdiler

İHA

Başlık ve süt parasına tiyatro gösterisi ile tepki gösterdiler

Iğdır’da tiyatro ekibi, oynadıkları oyunda başlık ve süt parasına tepki gösterdi.
Eskiden günümüze kadar gelen birçok film, şarkı ve romana konu olan başlık parası, gençlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son yıllarda başlık parasının yerini her ne kadar süt parası alsa da durum değişmiyor ve gençleri maddi olarak zorluyor.
Iğdır’da tiyatro ile uğraşan bir ekip, bu duruma tepki göstermek için tiyatro gösterisi yaptı. Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye katılım yoğundu. Salon dolarken, bazı kişiler ise oyunu ayakta izledi.
'Süt Parası' adlı oyunda iki gencin başlık ve süt parası yüzünden evlenememesi, 10 yıl sonra bu gençlerin tekrar yollarının kesişmesi ve yine başlık parası engeline takılmaları konu edildi. Başlık ve süt parasının bölgenin kanayan yarası olduğunu belirten tiyatro eğitmeni ve oyuncu Serhat Dere, “Başlık ve süt parasına yönelik eleştirel amaçlı tiyatro gösterisi sergiledik. İnşallah sergilediğimiz bu tiyatro gösterisi bahsettiğimiz kanayan yaraya bir merhem olur. Bu tiyatro ile anlatmaya çalıştığımız eleştiri, hedefine inşallah ulaşır” dedi.

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