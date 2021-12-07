Haydar Aliyev vefatının 18. yılında anılacak

Azerbaycan'ın büyük lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. Yılında Iğdır’da anılacak.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ile Türk Ağsakkalar Birliği (TAIB) tarafından ortaklaşa yapılacak olan toplantı Azerbaycan Kültür evinde 10 Aralık Cuma günü saat 13.30’da yapılacak. Ayrıca 9 Aralık Perşembe günü saat 13.00’te Aralık İlçesinde anma töreni gerçekleşecek.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in vefatının 18. Yıl dönümünü Iğdır’da anacağız. Bütün Iğdırlıları programa bekliyoruz. Programa Azerbaycan’ın değerli milletvekilleri ve akademisyenleri katılacak. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde Haydar Aliyev’in rolü konulu konuşmalar yapılacaktır. Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri de Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ı en kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine sokmuştur. Türk dünyası ve Türkiye ile kurmuş olduğu iyi dostluk sayesinde Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olmuştur. Haydar Aliyev güçlü gelişen bir Azerbaycan bırakmıştır. Biz Iğdırlılar Azerbaycan'ın her zaman yanında olmuşuz. Aliyev, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. Her fırsatta biz iki devlet tek milletiz demiştir. Atatürk'ün yaptıklarını örnek almıştır. Bakü Ceyhan petrol boru hattını gerçekleştirerek Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Onun bıraktığı Azerbaycan'ı oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev en büyük seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışmaktadır. Azerbaycan İlham Aliyev'in sayesinde dünya devletleri arasında yerini almıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.