Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı

İHA

Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı

Azerbaycan'ın Büyük Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. Yılında Iğdır’da anıldı.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Türk Ağsakkalar Birliği (TAIB) tarafından ortaklaşa olarak yapılan toplantıda Haydar Aliyev’in liderliği, Türkiye Azerbaycan ilişkilerine verdiği önem anlatıldı.
Aralık İlçesinde düzenlenen program saygı duruşu, TürkiyeAzerbaycan Milli marşlarının okunması sonra şehitler için Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yaptığı konuşmada, “Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri de Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev ile bir gazeteci olarak defalarca görüşüp röportaj yaptığım için kendimi mutlu hissediyorum. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ı en kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine sokmuş, Türk dünyası ve Türkiye ile kurmuş olduğu iyi dostluk sayesinde Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olmuştur. Haydar Aliyev güçlü gelişen bir Azerbaycan bırakmıştır. Biz Iğdırlılar Azerbaycan'ın her zaman yanında olmuşuz. Aliyev, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. Her fırsatta biz iki devlet tek milletiz demiştir. Atatürk'ün yaptıklarını örnek almıştır. BaküCeyhan petrol boru hattını gerçekleştirerek Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev en büyük seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışmaktadır. Azerbaycan İlham Aliyev'in sayesinde dünya devletleri arasında yerini almıştır” dedi.
Azerbaycan Milletvekilli Profesör Hikmet Babaoğlu, “Umumi liderimiz Haydar Aliyev’i rahmetle anıyoruz. Türkiye de kendi evimizde bulunmaktan çok mutluyuz. Ben gördüm ki Haydar Aliyev, buralarda, gönüllerde yer tutmuştur. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın zor gününde iş başına gelerek modern Azerbaycan’ı kurmuştur. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev babasından aldığı mirası daha ileri götürerek güçlü Kafkasların parlayan yıldızı Azerbaycan yapmış işgal altındaki toprakları kardeş Türkiye’nin desteği ile kurtararak Ermenileri topraklarımızdan temizlemiştir” ifadelerini kullandı.
Türk Ağsakalları Birliği Başkanı Akademik Sudeif İmamverdiyev ise, “Türkiye de bulunmaktan mutluyuz. Derneğimiz bütün Türk dünyasını birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecektir. Umumi liderimiz Haydar Aliyev ile yakındık. Onun tek amacı Azerbaycan’ı güçlü kılmaktı. Bunu da başarmıştır. Türkiye Azerbaycan ilişkilerini en yüksek boyuta çıkarmıştır. Bakü–TiflisCeyhan boru hattı onun eseridir. Türkiye hep ön planda olmuştur” şeklinde konuştu.
Program, verilen plaket ve hediyelerin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DAP kapsamında yapılan ahır ve ağıl projeleri kontrol edildi
YEREL HABERLER DAP kapsamında yapılan ahır ve ağıl projeleri kontrol ...
14 yaşındaki Muhammed, tek bacağıyla 2 bin 540 rakımlı Tekelti Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Muhammed, tek bacağıyla 2 bin 540 ...
Kitre bebek yaparak hem meslek öğreniyorlar, hem de boş zamanlarını değerlendiriyorlar
YEREL HABERLER Kitre bebek yaparak hem meslek öğreniyorlar, hem de ...
Iğdır'da coğrafya bölümü öğrencilerinden arazide uygulamalı ders
YEREL HABERLER Iğdır'da coğrafya bölümü öğrencilerinden arazide ...
Öğrencilere doğa koruma konularında eğitim
YEREL HABERLER Öğrencilere doğa koruma konularında eğitim
Kayıp Neslihan bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Neslihan bulundu
Iğdır İl Emniyeti yaptığı operasyonları paylaştı
YEREL HABERLER Iğdır İl Emniyeti yaptığı operasyonları paylaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.