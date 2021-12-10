“Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde Haydar Aliyev’in Rolü” konulu program düzenlendi

Azerbaycan'ın ulusal lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. yılında Iğdır’da düzenlenen program ile anıldı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Türk Ağsakkalar Birliği (TAIB) tarafından ortaklaşa olarak “Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde Haydar Aliyev’in Rolü” konulu program düzenledi,

Söğütlü Mahallesi Azerbaycan Kültür Evinde düzenlenen program saygı duruşu, TürkiyeAzerbaycan Milli marşlarının okunması sonrası düzenlenen konuşmalar ile devam etti.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yaptığı konuşmada, "Haydar Aliyev, her zaman biz iki devlet bir milletiz demiştir. Haydar Aliyev, yaşadığı süre içerisinde Türk Devleti ile en iyi ilişkilerini kurmuş Türk Devleti ile kaynaşmıştır. En büyük eseri de BaküTiflisCeyhan Boru hattıdır. Iğdır’a 19911992 yılında defalarca gelmiş bende bir gazeteci olarak kendisi ile defalarca Nahçıvan’da görüşmüş söylediklerini hem Türkiye hem de dünya basınına ilettim. Böylece bir kamuoyu oluşturarak Ermenilerin saldırgan bir millet olduğunu Ermenilerin Türk düşmanı olduğunu bütün kamuoyuna duyurmaya çalıştım” dedi.

Azerbaycan Milletvekilli Profesör Hikmet Babaoğlu, " Haydar Aliyev Rus dilinin resmi dil olduğu bir devirde o zor dönemlerde Azerbaycan Dilinde konuşma yaptı. Bu bir cesaret istiyordu Haydar Aliyev bu cesareti gösterdi. Bakü Devlet Üniversitesi 1919 yılında kuruldu Azerbaycan devletinin laik evlatları bu üniversiteyi kurdu. Bu ifade ile o dönem Halk Cumhuriyetini kuranları anmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonunda söz alan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, “Kahramanlar sadece can verip yurdu yaşatmıyorlar. Aynı zamanda verdikleri karar ile ülkenin, devletin büyümesi ve bir beraber olmasını sağlıyorlar. Bu gün bu ortamda Karabağ’ın zaferini konuşulduğu bu alanda artık bu zaferin ekonomik, sosyal zafer ile taçlandırmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Program, verilen plaket ve toplu fotoğraf çekilmesi ardından son buldu.

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