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Iğdır Eczacılar Odası tarafından yapılan elektronik nöbetçi eczane panoları vatandaşa kolaylık sağlıyor.

Iğdır’da vatandaşların nöbetçi eczaneye ulaşmasını sağlayan elektronik panolar şehrin farklı yerlerine yerleştirildi. Panolar; Iğdır Belediye Meydanı, Iğdır Devlet Hastanesi Çocuk Acil, Yetişkin Acil ve Ağız Diş Hastanesinde hizmete sunuldu. Vatandaşlar bu şekilde hastane çıkışlarında ve şehrin merkezinde nöbetçi eczanenin hangisi olduğunu öğrenecektir.



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