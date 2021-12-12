KYK’lı öğrencilerden örnek davranış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK’lı öğrencilerden örnek davranış

İHA

KYK’lı öğrencilerden örnek davranış

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Iğdır İl Müdürlüğü yurdunda kalan öğrenciler, örnek bir davranışa imza atarak sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan KYK Kız Yurdu önünde bir araya gelen öğrenciler, mamaları eşit bir şekilde poşetlere dağıttı. 14 Kasım Mahallesi'nin farklı noktalarına dağılan öğrenciler, ellerinde bulunan kaplara hem mama hem de su koyup hayvanların ulaşabileceği yerlere bıraktılar. Öğrenciler bazen de kendi elleriyle kedileri ve köpekleri beslediler. Öğrenciler, vatandaşlara sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Öğrencilerden Emre Aytung, imkanları el verdikçe hayvanlar için bir araya geldiklerini belirterek, ”Bugün hayvanlar için bir şeyler yapmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Hayvanların ağzı yok, dertlerini bize anlatamıyorlar. En ufak bir sıkıntıları olduğu zaman bize söyleyemiyorlar” dedi.
Soğuk kış günlerinde hayvanların daha çok zorlandığını belirten Gülnaz Yeşil, “Biz öğrenciler olarak hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız için böyle bir etkinlik düzenledik. Dili olmayan sokak hayvanlarına karşı insanların daha duyarlı olmalarını teşvik ediyoruz. Hayvanlara bir şey verdiğimiz zaman bizden bir şey eksilmiyor. Onlara verebileceğimiz bir kap mamadır, bunu onlara lütfen çok görmeyelim” dedi.
Sokak hayvanlarına mama dağıtmak için geldiklerini belirten Zeynep Sak ise, “İnsanlara şunu söylemek istiyorum. Hayvanlara eziyet etmeyin, onlara bir kap mama, bir kap su versinler. Yaşamak güzel ama yaşatmak daha güzeldir” dedi.
Hayvanlara ellerindeki mamaları dağıtan öğrenciler, daha sonra yurtlarına geri döndüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektronik nöbetçi eczane panoları vatandaşa kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER Elektronik nöbetçi eczane panoları vatandaşa kolaylık ...
Iğdır’da mera ıslahından dolayı çiftçilere yem tohumu desteği
YEREL HABERLER Iğdır’da mera ıslahından dolayı çiftçilere yem tohumu ...
“Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde Haydar Aliyev’in Rolü” konulu program düzenlendi
YEREL HABERLER “Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde Haydar Aliyev’in ...
Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı
YEREL HABERLER Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı
DAP kapsamında yapılan ahır ve ağıl projeleri kontrol edildi
YEREL HABERLER DAP kapsamında yapılan ahır ve ağıl projeleri kontrol ...
14 yaşındaki Muhammed, tek bacağıyla 2 bin 540 rakımlı Tekelti Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Muhammed, tek bacağıyla 2 bin 540 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.