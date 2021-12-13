Iğdır’da buzlanma kazaya neden oldu, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, merkez Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen transit kamyonet, birden ana yola çıktı. Bu esnada karşıdan gelen 76 DS 120 plakalı araç, kamyonete çarpmamak için frene basınca yolun buz olmasından dolayı yoldan çıkarak kamyonete arkadan çarptı. Çarpma etkisi ile otomobil, olduğu yerde döndü. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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