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Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

DHA

Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı


IĞDIR, (DHA)İRAN'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistan uyrukla vatandaşların bulunduğu minibüs, Irdır'da virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kaçak göçmen yaralanırken, soför ile yaklaşık 25 kaçak göçmenin ise yaya olarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.  
Kaza, geç saatlerde Iğdır´a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Sulucem bölgesinden aldığı Afgan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AKK509 plakalı minibüs, Iğdır´a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında virajlı yolda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan minibüste bulunan 3 kaçak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada araçta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 25 dolayındaki kaçak göçmen ile sürücünün olay yerinden yaya olarak kaçtıkları öğrenildi.
Yaralanan 3 kişi, ilk tedavilerini ardından ambulunslarla hastaneye götürülürken, jandarma ise kazadan sonra kaçan sürücü ve kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır IĞDIR, (DHA)-
2021-12-13 23:45:40

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