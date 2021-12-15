Iğdır'da kumar operasyonu

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri kumar operasyonunda 15 kişiye cezai işlem uygulandı.



Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler yapılan operasyonlarda 3 iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere 20 bin 40 lira para cezası kesilirken kumar oynattıkları belirlenen 3 iş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı. Operasyonlarda kumar maksadıyla kullanılan 5 bin 320 lira paraya da el konuldu.

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