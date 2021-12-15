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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da kumar operasyonu

İHA

Iğdır'da kumar operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri kumar operasyonunda 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler yapılan operasyonlarda 3 iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere 20 bin 40 lira para cezası kesilirken kumar oynattıkları belirlenen 3 iş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı. Operasyonlarda kumar maksadıyla kullanılan 5 bin 320 lira paraya da el konuldu.

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