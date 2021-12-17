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Iğdır’da ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliği Iğdır Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan çadırlarda kadınlar el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yaptı

İHA

Iğdır’da ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliği Iğdır Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan çadırlarda kadınlar el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yaptı

Iğdır’da kadınlar ürettiklerini ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliği kapsamında satışa çıkardılar.
Türkiye'de genellikle 1218 Aralık tarihleri arasında tüm okullarda Yerli Malı Haftası (Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası) kutlanıyor. Yerli ürünlerin kullanımı ve tutumlu olmanın vurgulandığı bu günde, Iğdır’da da etkinlikler düzenlendi. Okullarda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği yanı sıra Iğdır Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan çadırlarda kadınlar da el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yaptı.
Vali H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş de kurulan çadırları gezerek kadınlar ile ilgilendi. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere üreten kadınlara her zaman destek çıktıklarını belirten Hatice Sarıibrahim, “Biz kadınların yanındayız, onları destekliyoruz. Gerçekten üretim konusunda kadınlarımız çok üretkenler. Ama hepsinin beklentisi onları paraya döküp kazanç sağlamak, evlerine katkı sağlamaktır. Bu konuda da çalışmalar olur ve nihayete erer diye düşünüyorum” dedi.
Kadınlar ile iç içe olduklarını belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş ise “Kadınların bizden istediği kalıcı bir pazar. Üretim açısından hepsi çalışkan ama pazarlama konusunda problem olduğu için bunu yapamıyorlar. Her yıl ‘Yerli Malı Haftası’ kapsamında 3 gün olsa da böyle geçici bir pazar kuruyoruz ama inşallah Vali beyin destekleri ile kalıcı bir pazar kurup aile ekonomisine destek olacağız” ifadelerini kullandı.

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