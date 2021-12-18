2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da öğretmenlere "Öğreneni Güçlendirme" konulu konferans verildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Dr. Öğrt. Üyesi Derya Kavgaoğlu "Öğreneni Güçlendirme" konulu konferans verdi. Konferansta, öğrenen profilini güçlendirmek için rehber öğretmenlerin hâlihazırdaki rehberlik müdahale fonksiyonlarına destek olacak, eğitim psikolojisi bakış açısının eğitim yönetimi ve program geliştirme pratikleriyle harmanlandığı alternatif uygulama ilkeleri sunma konusunda bilgi verildi.

Öğretmen Akademisinin planladığı konferansa birçok öğretmen katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.