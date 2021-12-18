Iğdır'da öğretmenlere "Öğreneni Güçlendirme" konulu konferans verildi.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Dr. Öğrt. Üyesi Derya Kavgaoğlu "Öğreneni Güçlendirme" konulu konferans verdi. Konferansta, öğrenen profilini güçlendirmek için rehber öğretmenlerin hâlihazırdaki rehberlik müdahale fonksiyonlarına destek olacak, eğitim psikolojisi bakış açısının eğitim yönetimi ve program geliştirme pratikleriyle harmanlandığı alternatif uygulama ilkeleri sunma konusunda bilgi verildi.
Öğretmen Akademisinin planladığı konferansa birçok öğretmen katıldı.
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