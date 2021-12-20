Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Iğdır'da

İHA

‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Iğdır'da

Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla Türkiye’deki illeri, ilçeleri dolaşan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ tırı, Iğdır'da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.
Çanakkale Savaşlarını ve tarihini anlatan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ tırının bu seferki adresi Iğdır oldu. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda konuşlandırılan tıra Iğdırlı vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Tıra kimi torunu kimisi ise çocukları ile geldi.
'Çanakkale’ye gitmeyi ve Çanakkale şehitleri müzesini gezmeyi arzu ediyordum'
Duygusal anların yaşandığı gezici müzede Çanakkale şehitliğini ve müzesini gezme hayalini kuran İbrahim Büyükdağ, yaşadığı kentte bu gezici müzenin gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Büyükdağ, “Iğdır ilimize gelen Çanakkale Şehitler müzesi tırını gelip görerek ziyaret ettim. Savaşta kullanılan silahları, kılıçları burada tırda gördüm, çok duygulandım, çok memnun oldum. Yıllardır Çanakkale’ye gitmeyi ve Çanakkale şehitleri müzesini gezmeyi arzu ediyordum. Çanakkale Şehitler müzesi tırının ilimize gelmesi çok isabetli oldu. Bütün şehitlerimize ve vatan savunmasında şehit olan asker, polis emniyet mensuplarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun. Vatan millet var olsun” dedi.
‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ bugün Zübeyde Hanım Bulvarı'nda saat 18.00’e kadar açık olacak yarın ise Aralık ilçesinde olacak. Gezici müze daha sonra Van’a geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak avcılara karşı arazide sıkı denetim
YEREL HABERLER Kaçak avcılara karşı arazide sıkı denetim
Vali dolmuş fiyatlarına tepki gösteren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali dolmuş fiyatlarına tepki gösteren öğrencilerle ...
KADES uygulamasının kullanımını arttırmak ve tanıtımını sağlamak için stantlar açıldı
YEREL HABERLER KADES uygulamasının kullanımını arttırmak ve ...
Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor
YEREL HABERLER Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor
Öğretmenlere "Öğreneni Güçlendirme" konulu konferans verildi
YEREL HABERLER Öğretmenlere "Öğreneni Güçlendirme" konulu konferans ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.