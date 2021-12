KYK Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine final sınavı öncesi moral etkinliği

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Süreyya Sülün Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine final sınavı öncesi moral etkinliği düzenlendi.

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK yurtlarında kalan öğrencilere sınav öncesi moral etkinliği düzenliyor. Her hafta farklı bir yurtta düzenlenen moral etkinliğinin üçüncüsü Konaklı Mahallesi Dönmez Caddesi'nde bulunan Süreyya Sülün Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler için yapıldı. Öğrenciler sınav öncesi doyasıya eğlenirken, birlikte halay çekti. Öğrencilere yurt müdürlüğü tarafından mangal yapılarak ikramlarda bulunuldu. Havanın soğuk olmasından dolayı öğrencilerin ısınması için de tenekelere odun konularak ateş yakıldı. Etkinlik gecesine Iğdır Vali Yardımcıları Ömer Said Karakaş ve Fatih Özcan ile Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer de katıldı. Vali yardımcıları öğrenciler ile sohbet ederek onların dertlerini dinledi.

Yapılan etkinlik sayesinde eğelendiklerini belirten Berfin Çiçek, “Bugün yurdumuzda bir etkinlik düzenlendi. Final sınavlarından önce yapılan bu etkinlik bizim için çok güzel oldu. Burada zaten aile özlemi çekiyoruz. Bu etkinlik biraz olsa da bizi rahatlattı. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu tür moral gecelerini düzenlediğini belirten Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ise, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti. Yavaşer, konuşmasının devamında, “Bu akşam moral etkinliğin üçüncüsünü düzenliyoruz. Her yurdumuzda kız ve erkek öğrencilerimiz için sosyal aktiveler düzenliyoruz. Böyle mangal yapıp ziyafet vererek onların dertlerini dinliyoruz. Onlara ikramda bulunarak onlar ile hasbihal ediyoruz. Güzel bir etkinliktir. Bunların devamı da gelecek. Valilik ve belediyemizin de bu işe katkısı olacaktır. İlimize Iğdır’ımıza gelen öğrencilere hep birlikte bu destekleri vererek öğrencilerin ilimizden memnun bir şekilde ayrılması için her türlü hizmeti sunacağız” diye konuştu.

Moral gecesi düzenlenen konser ile sona erdi.

