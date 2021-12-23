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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da aşıklar türküleriyle öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı

İHA

Iğdır’da aşıklar türküleriyle öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yurtta kalan öğrencilere yönelik düzenlediği moral gecesinde aşıklar, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK yurtlarında kalan öğrencilere sınav öncesi düzenlediği moral etkinliği sürüyor. 14 Kasım Mahallesi Selmanı Farisi KYK Erkek Yurdunda düzenlenen programda öğrencilere ekmek arası köfte ve ayran dağıtıldı. Daha sonra ise Karslı aşıklar Gültekin Bulutoğlu, Mehmet Karataş ve Iğdırlı aşık Ahmet Adsız atışmaları ve türküleri ile katılımcılara muhteşem bir gece yaşattı. İnternette ve sosyal medyada tanık olduğu aşıklık geleneğini canlı olarak izlediği için mutlu olduğunu belirten İbrahim Kuşeli, “Final sınavları öncesi bizim için güzel bir moral gecesi oldu. Aşıklık geleneğini yaşatanlar kalpten söylüyorlar. Bu gecede de burada kalpten söylüyorlar. Sosyal medyada izlediğimiz, dinlediğimiz aşıkları burada dinleme imkanı bulduk. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim” dedi.
Etkinlik gecesine Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, yurt yönetimi ve öğrenciler katıldı.

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