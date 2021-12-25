Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi

Koruma Kanunu kapsamında, kentte hizmet veren ev ve süs hayvanı satışı yapan işyerleri ekipler tarafından denetlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri Iğdır’da ev ve süs hayvanı satış yapan yerlerin denetimlerine devam ediyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, kentte hizmet veren ev ve süs hayvanı satışı yapan işyerleri ekipler tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde ekipler, petshoplarda bulunan hayvanların yaşam şartları, satış yapan yetkililerin eğitim belgelerinin bulunup bulunmadığını, petshopların ruhsat durumlarını inceledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.