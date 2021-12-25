Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga: 1’i ağır 4 yaralı Kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi anbean kameraya yansıdı

Iğdır’da önceden husumetli olan iki grup arasında yeniden meydan muharebesi gibi kavga çıktı. İki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı ve sopaları alarak birbirlerine saldırırken 1’i ağır 4 kişi yaralandı.



Kavga, saat 14.00 sıralarında Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 44 gün önce Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş taş, sopa, demir, keser, kazma sapının kullanıldığı kavgada birkaç kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Büyüklerin araya girmesi ile iki grup barıştırılmıştı. Barıştırılan iki grup bugün Rıza Yalçın Caddesi üzerinde karşı karşıya gelince tekrar kavgaya tutuştu. Yaşanan kavgada iki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadı. Kavganın yaşandığı yerde servis bekleyen vatandaşlar da korkudan etrafa koşuşturdu. Kavga esnasında kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi ise anbean kameraya yansıdı. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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