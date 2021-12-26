Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır’ın yüksek kesimlerine kar yağması ile birlikte ekipler yemleme çalışması başlattı.
Iğdır’dın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasından dolayı yem bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için ekipler çalışma başlattı. Ekipler, Iğdır’ın yüksek kesimlerinde hayvanların yiyecek bulmakta zorluk yaşadığı yerlere yem döktü. Kış ayında kentin farklı yerlerinde hayvanlar için bu tür yemleme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.