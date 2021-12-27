Doğunun Çukurova’sı soğuk hava ve sise teslim oldu

Sahip olduğu coğrafi konumu ve iklim şartları ile "Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır, soğuk hava ve sise teslim oldu.

Iğdır’da gecelerin ayaz geçmesinden dolayı etkili olan soğuk hava hayatı zorlaştırıyor. Iğdır'da düşük hava sıcaklığı gece eksi 8 derece olarak ölçüldü. Araç camlarının buz tuttuğu kentte bazı vatandaşlar araçlarının üstünü battaniye, naylon ve karton ile kapattı. Ağaç ve çatıların üstü kırağı tuttu, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Kentteki sis saat 08.00 gibi dağılırken, etkili olan sis drone ile görüntülendi.

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