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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damızlık koyun ve keçi küpe tespit çalışmaları başladı

İHA

Damızlık koyun ve keçi küpe tespit çalışmaları başladı

Iğdır’da küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması ve üreticilerin desteklemelerden faydalanabilmesi için damızlık koyun ve keçi küpe tespit çalışmaları başladı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı ve kaliteli bir üretimin temel taşlarından olan küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması ve üreticilerin desteklemelerden faydalanabilmesi için damızlık koyun ve keçi küpe tespit çalışmalarını başlattı. Tespit çalışmalarında il ve ilçe müdürlüklerinin hayvan sağlığı personelleri yer alıyor.
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan kontroller ve tespitler sonucunda destekleme almaya hak kazanan yetiştiriciler, hayvan başına anaç koyunlara 30 TL, anaç keçilere 35 TL destek alacaklar. Ayrıca bir önceki yıla göre sürüdeki hayvan sayısını artıran işletmelere ise artan her bir genç koyun için 125 TL destek ödemesi yapılacak. Tespit çalışmaları sonucunda yapılan işlemler Hayvan Bilgi Sisteminde güncellenmektedir.1 Şubat tarihine kadar tamamlanması planlanan tespit çalışmaları için hayvan sayımı yapılmamış yetiştiricilerin mahalle muhtarlıkları ile irtibata geçerek tespit işlemlerini yaptırması gerekiyor.

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