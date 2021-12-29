Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır'da ekipler yılbaşı öncesi gıda denetimlerine devam ediyor.
Halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yaklaşan yılbaşından dolayı tüketiminin artması beklenen ürünlerin bulunduğu işletmelerin denetimine başlandı.
Gıda Kontrol ekipleri denetimlere ağırlık vererek, denetimlerin yılbaşı sonuna kadar aralıksız devam edeceklerini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.