Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu narkotik suçlarla mücadele kapsamında 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu 5 şahıs tutuklandı. 626 Aralık 2021 tarihleri arasında kent genelinde 39 şüpheliye işlem yapıldığı, yapılan operasyonlarda ise 8,35 gram esrar, 2,55 gram eroin ve 79,37 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 39 şüpheli şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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