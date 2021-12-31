Kışın boşalan köye dadanan hırsızlar, para edecek ne varsa hurdacıya sattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın boşalan köye dadanan hırsızlar, para edecek ne varsa hurdacıya sattılar

İHA

Kışın boşalan köye dadanan hırsızlar, para edecek ne varsa hurdacıya sattılar

Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyüne dadanan hırsızlar, köyde ne varsa çaldılar, çaldıklarını da hurdacıya sattılar.
Hırsızlık olayı iki gün önce Iğdır merkeze bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Karagüney köyünde meydana geldi. Köye giden hırsızlar beraberinde götürdükleri hurdacıya köyde bulunan su tankerleri, su bidonları, inşaat malzemelerini, tarım aletlerini sattılar. Hurdacıya malzemeleri satan hırsızlar daha sonra ortadan kayboldular. Malzemeleri yükleyen hurdacılar akşam saat 22.00 sıralarında Iğdır’a doğru yola çıktılar. Suveren Jandarma Karakolu’na yapılan ihbar sonrası uygulamaya takılan hurdacılar jandarmanın ‘bu malzemeleri nerden getirdiniz’ sorusuna ‘Karagüney köyünden aldık. Bazı malzemelerimiz daha kalmış’ cevabını verdiler. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri Karagüney köyü muhtarı olmak üzere çevredeki köy muhtarlarına malzemelerin fotoğrafını attı. Köy muhtarlarından dönüş almayan ekipler malzemelerin hırsızlık malı olduğunu düşünerek malzemeleri karakolun yanına indirdiler. Hurdacıların ifadesini de alan ekipler, malzemelerin kimden alındığını da öğrendikten sonra hurdacıları savcılık kararı ile serbest bıraktılar. Dün sabah muhtarın uyarısı ile köye giden Karagüney sakinleri evlerinin önünde olan malzemelerin çalındığını gördüler. Hemen jandarmaya haber veren köylüler, akşam çalınan malzemelerin kendilerine ait olduğunu ihbar ettiler. Köye giden ekipler köylülerin ifadesini alarak hurdacıların isimlerini verdiği iki kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri hurdacıların da ifadelerine tekrar başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Köylünün mağdur olduğunu belirten köy muhtarı Gökhan Yum, “Köylümüzün su bidonlarını çaldılar. Köylümüz bu durumda büyük bir mağduriyet yaşadı” dedi.
Geçim kaynakları olan tarım aletlerinin hepsinin çalındığını ifade eden İshak Savaş, “Kış ayının olmasından dolayı her yıl Iğdır merkeze gidiyoruz. Kar yağdığından köylülerimiz Iğdır’a gidince tarım aletlerini, su bidonlarını, hayvan sulaması için yaptığımız su teknelerini, inşaat malzemelerini gelip çalmışlar. Dün akşam Suveren Karakolunda bir kısmı yakalandı. Biz de köye geldik tespit yaptık, zararımız çok. Özellikle tarım aletlerimiz çalınmış baya zararımız var. İnşallah güvenlik güçlerimiz, olayı derinleştirirler hırsızlar bulunur malzemelerimiz bulunur” dedi.
Hayvanların sulamasında kullanan su tankerinin çalındığını söyleyen Rıfat Emen, “Benim burada su depom vardı, alıp götürmüşler. Arabayı buraya yanaştırıp suyu boşaltıp 34 tonluk depoyu alıp götürmüşler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızları, cam parçasındaki parmak izi yakalattı
YEREL HABERLER Hırsızları, cam parçasındaki parmak izi yakalattı
Dağın zirvesini tırmanıp yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdiler 
YEREL HABERLER Dağın zirvesini tırmanıp yıpranan Türk bayrağını ...
Iğdır’da maddi hasarlı kaza
YEREL HABERLER Iğdır’da maddi hasarlı kaza
JASAT, kamu kurumundan hırsızlık yapan ve mala zarar veren şahısları suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER JASAT, kamu kurumundan hırsızlık yapan ve mala zarar ...
Iğdır’da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Iğdır’da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı
Motosiklet hırsızlarını JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlarını JASAT yakaladı
Iğdır'da arılı kovan desteklemeleri
YEREL HABERLER Iğdır'da arılı kovan desteklemeleri
Iğdır'da Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" sergilendi
YEREL HABERLER Iğdır'da Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan ...
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Serdar Ünsal, “Dünya Azerbaycan Türkleri dayanışma gününde mutlu ve gururluyuz”
YEREL HABERLER Serdar Ünsal, “Dünya Azerbaycan Türkleri dayanışma ...
Iğdır'da gıda denetimi
YEREL HABERLER Iğdır'da gıda denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.