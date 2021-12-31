Güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan hırsızları parmak izi yakalattı

Iğdır’ın Alikamerli Mahallesinde bir eve girip evde bulunan malzemeler ile birlikte güvenlik kamerasını da çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Alikamerli mahallesinde bir eve giren hırsızlar evde kamera sistemi olduğunu fark edince yakalanmamak için kamera kayıt cihazını da çalarak evden aldıkları malzemelerle birlikte kaçtılar.

Olayın emniyete intikal etmesinden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde bulunan kırık cam parçasında şüpheli şahıslardan birinin parmak izi tespit edildi. Parmak izinden yola çıkılarak yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin E.B , A.Ö , B.Ç isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanması için yapılan geniş çaplı operasyonlarda Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları çaldıkları malzemeler ve kamera kayıt cihazı ile birlikte yakaladılar. Evde malzeme çalan E.B , A.Ö , B.Ç isimli şahıslar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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