Vali Sarıibrahim’den ‘Yeni Yıl’ mesajı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Sarıibrahim mesajında, “Değerli Hemşehrilerim,Yeni yıl bir umuttur ve geleceğe dair temiz bir sayfadır. Geçmiş, ömürden bir yıl almış olsa da gelecek umut dolu günlere kapı açmaktadır. Yeni umutlar ve beklentilerle gireceğimiz 2022 yılında hedefimiz, 2021’de azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmaların daha da ötesine geçmektir. Iğdır’ımız için ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak adına kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biriz, beraberiz, daha iyisini yapabiliriz. Çok çalışarak Iğdır’ımızı daha iyi yarınlara taşıyacak, şehrimizi vizyon proje ve hizmetlerle buluşturacağız. Bunu, birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin, serhat şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin yeni yılını kutluyorum. 2022 yılının ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

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