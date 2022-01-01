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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da gıda denetimi

İHA

Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır'da gıda denetim ekipleri imalathanelerde gıda denetimi yaptı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı gıdalara rahatlıkla ulaşabilmesini sağlamak amacı ile il gıda denetim ekiplerince sahada denetim yaptı. Gıda Denetim Ekiplerince kuruyemiş pastane üretim ve satış yerleri, alkollüalkolsüz içecek satış yerleri ile toplu tüketimin yoğun olduğu işletmeler gıda güvenliği esas alınarak denetlendi. Iğdır Belediyesi Zabıta ekiplerinde katıldığı denetimlerde Üniversite ve YURTKUR'a bağlı yemekhanelerde de denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin yıl boyu devam edeceği bildirildi.

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