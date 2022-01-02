Iğdır’da açılan 10 Mesleki Eğitim Merkezinin tanıtım toplantısı yapıldı

Iğdır'da hem ara eleman yetiştirmek hem de örgün eğitim dışına çıkmış öğrencileri tekrar eğitime kazandırmak için yapılan Mesleki Eğitim Merkezinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen tanıtımda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan programların sektörle işbirliği halinde düzenlenmesi konusu ele alındı. Bu sistem ile hem ara eleman yetiştirmek hem de aranan elemanları ortaya çıkarmak planlanıyor.Bu sistemin bir diğer faydası öğrencilerin aile bütçesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Son düzenlemeyle Iğdır'da Mesleki Eğitim Merkezi sayısı 1’den 10 ‘a öğrenci sayısı ise 169 ‘dan 744’e yükseldi. Ayrıca bu gelişmelerin en büyük avantajının devamsız, örgün eğitim dışına çıkmış ve açık öğretimde pasif duruma düşmüş öğrencileri tekrar sisteme dahil etmektir.

Tanıtım toplantısına Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, ilgili kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



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